Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Alessandro CampiIn politica, anche nei rapporti tra partiti alleati o amici, non esistono pasticci, malintesi o sgarbi involontari. Esistono sgarbi voluti, posizionamenti tattici, bilanciamenti d'interesse, scambi di favore e prove di forza. Vedi quel che sta accadendo, in questi giorni, tra Lega e Fratelli d'Italia sul caso Copasir.Da un lato si tratta d'una delicata partita istituzionale. Per legge (la 124 del 2007) la presidenza del...