Alessandro Campi



Il voto per la Casa Bianca doveva essere una passeggiata per Biden. Si è trasformato in uno psico-dramma per l'America, mai così divisa al suo interno: due mondi la sinistra delle grandi città globalista e multiculturale, la destra identitaria tradizionalista e ultra-patriottica che non dialogano semplicemente perché parlano lingue troppo diverse. Ma si teme che il peggio possa ancora venire: l'annuncio di Trump di voler trasferire la battaglia politica nelle aule di giustizia ha già prodotto scontri e manifestazioni di protesta. In un Paese armato sino ai denti, colpito anch'esso dalla crisi economica mondiale e socialmente prostrato dalla pandemia il rischio di uno scontro civile potrebbe farsi serio. Anche se è prevedibile che alla fine, essendo gli Stati Uniti una democrazia gloriosa e pragmatica, prevarranno la ragionevolezza e l'amor di patria.

Trump, fedele a ciò che aveva annunciato e alla sua natura smodata, proprio non vuole accettare l'idea della sconfitta e va denunciando l'idea di un complotto democratico ai suoi danni. Sa di trovare terreno fertile in una nazione che, a partire dalla macchina onirica hollywoodiana, è la massima produttrice al mondo di teorie cospirazioniste alle quali in molti, anche solo per suggestione, finiscono per credere. Del resto, avendo rotto in questi quattro anni ogni convenzione, regola e prassi, è davvero difficile immaginarlo (...)

