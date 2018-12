CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Alessandro Campi Fu un episodio occasionale un ambulante tunisino si diede fuoco per denunciare i maltrattamenti della polizia a scatenare nel dicembre 2010 la protesta da cui, per contagio e imitazione, nacque la primavera araba: un movimento di rivolta transnazionale, sostenuto dalla capacità di mobilitazione dei social media e dalla rete militante delle moschee, che in pochi mesi costrinse alle dimissioni i governi illiberali e corrotti di parecchi Stati.Dopo quattro settimane di proteste e violenze in Francia, innescate anche in questo...