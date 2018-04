CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Alessandro Campi Altro giro, altra corsa. Il rito delle consultazioni al Quirinale, cominciato oggi, già sempre prevedere un secondo passaggio, essendo questo primo forzatamente interlocutorio e destinato a non concludersi con un incarico formale. Del resto la situazione è oggettivamente complessa, le idee dei partiti sono confuse e spesso contraddittorie, le soluzioni parlamentari tanto facili sulla carta, guardando solo ai numeri, quanto difficili da mettere in pratica, non appena si passa a ragionare di programmi invece che di seggi e...