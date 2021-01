Alessandro Campi

Ai tanti misteri della storia d'Italia da tre anni se n'è aggiunto uno assai intrigante: Giuseppe Conte. Mistero non giornalistico-giudiziario, nulla dunque a che vedere con i morti eccellenti e i tentativi di eversione che hanno scandito la vita della Repubblica, ma schiettamente politico. Chi è esattamente, al di là delle biografie ufficiali? Come ha fatto a trovarsi nel ruolo che ricopre? Dove vuole arrivare, visto dove è già arrivato? Donde nascono le abilità che sta certamente dimostrando?

Purtroppo le risposte che talvolta si danno a queste domande come nel divertente siparietto televisivo di qualche giorno tra un tenebroso Filosofo e un celebrato Giornalista non fanno altro che aggiungere nebbia a nebbia. Si sostiene infatti che un uomo senza storia politica, sconosciuto alle masse e di media reputazione accademica, divenuto improvvisamente capo del governo (anzi, di due governi, che potrebbero diventare tre), non può che nascondere un grande segreto. Nel senso che la sua forza, altrimenti inspiegabile, dipende evidentemente dal sostegno che gli assicura qualche potenza che per essere veramente tale è anche pubblicamente indicibile. Ma così argomentando si resta sul terreno ora divertente, ora inquietante delle allusioni-insinuazioni tipiche d'un certo immaginario cospiratorio oggi assai popolare. Facile a riconoscersi proprio per la disinvoltura con cui coloro (...)

