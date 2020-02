Alessandro Campi

Ad Annegret Kramp-Karrenbauer (AKK) - che dimettendosi ieri dalla presidenza della Cdu tedesca ha contestualmente rinunciato alla candidatura come Cancelliere - mancava evidentemente il quid, come disse una volta malignamente Berlusconi a proposito del suo delfino Angelino Alfano: uno dei tanti che il Cavaliere ha prima scelto e poi personalmente fiocinato, a conferma del fatto che il modo migliore per mantenere il potere consiste nel non cederlo mai.

Laddove il quid di un leader, politicamente parlando, può significare molte cose. Sicuramente il senso del rispetto e dell'autorità che si è capaci di trasmettere intorno a sé, premessa necessaria per essere considerati credibili e quindi obbediti. Poi la capacità, da un lato, di guidare con pugno fermo un'organizzazione complessa (e conflittuale) come sono sempre i grandi partiti, e dall'altro, di decidere, con tempestività e intelligenza pratica, soprattutto nelle contingenze controverse.

Aiuta poi l'essere comunicativi ed empatici col prossimo, ma queste come anche la generosità d'animo o la coerenza con i propri pensieri sono a ben vedere qualità apprezzabili ma accessorie, dal momento che non sono mancati leader di successo che sono stati arroganti, egoisti e bugiardi. Mentre sono caratteri certamente indispensabili a un capo politico il controllo delle proprie emozioni (quelli che cedono all'impulsività fanno (...)

