Alessandro Borghese alla Misericordia per i ristoratori

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'EVENTOVENEZIA Lo chef Alessandro Borgnese alla Scuola Grande della Misericordia cucinerà per dare una mano a Venezia e ai suoi ristoratori, dopo l'acqua alta del 12 novembre.A un mese di distanza da quella notte, infatti, il popolare chef romano, su iniziativa di Confindustria Venezia Area Metropolitana di Venezia e Rovigo, parteciperà a un progetto di solidarietà in favore dei ristoratori della città. Giovedì 12 dicembre alle 20 avrà luogo la cena di gala benefica Chef for Venice - La cucina ha un cuore grande. Il ricavato dell'evento...