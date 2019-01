Alemagna Mondiale Anas: «Noi ci siamo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL QUADROCORTINA L'inedita alleanza tra Anas e il territorio porterà dritti dritti ai Mondiali di sci nel 2021 a Cortina. E poco importa se qualche opera non sarà finita in tempo (in bilico sono soprattutto le varianti): il patrimonio infrastrutturale lasciato in eredità dall'evento iridato resterà a disposizione di uno sviluppo non solo turistico. Una partita che si gioca sulla fiducia, ma che Anas inizia già ad incorniciare.L'ACCORDOA sancire questa intesa le rassicurazioni espresse dal commissario di governo e presidente dell'Anas,...