Alemagna: la Regione spinge l'Anas a sciogliere i nodi Longarone-Cortina

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

NNNBELLUNO Anche la gomma è importante. Non è alternativa alla cura del ferro, anzi ne è complementare. Ovunque, ma tanto più in una provincia frastagliata e spesso priva di infrastrutture come quella di Belluno. Le categorie economiche e sociali hanno imparato a rendersene conto. E anche la Regione lo sa. L'assessore De Berti lo ha detto e ribadito ieri: «Il Piano Regionale dei Trasporti non è una lista della spesa delle infrastrutture che servono ai territori, ma è un piano di processo che analizza la mobilità a 360 gradi». Eppure,...