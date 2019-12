Alemagna, gli autotrasportatori chiedono un incontro con il prefetto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ISTANZAUn tavolo tecnico in prefettura per fare il punto sul futuro della Statale 51 di Alemagna. A chiederlo la categoria dell'Autotrasporto di Confartigianato Belluno, guidata da Daniele De Bona, che ieri si è riunita in città. Al tavolo anche il vice prefetto di Belluno Antonio Russo, l'Ispettore della Polizia Stradale, Loretta Chenetti, l'assessore alla Mobilità del Comune di Cortina, Benedetto Gaffarini, il consigliere della Provincia di Belluno, Ivan Minella. Un'occasione per capire cosa succede oltre i confini della regione: a...