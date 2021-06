Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Portava su di sé il peso di una esistenza difficile, che aveva sublimato nella poesia.Nato povero, visse nell'indigenza e nella solitudine, accettandole come condizione, nutrendosi alla mensa dei poveri, rifugiandosi nell'alcol (col quale si aiutava a superare una infelicità della quale non faceva segreto) e incespicando sulle parole parlate per via di una balbuzie che lo affliggeva fin dall'infanzia; malgrado ciò, Aldo Vianello fu uno dei...