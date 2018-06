CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Alda VanzanLo sballo era riuscire a entrare. Meglio ancora, entrare senza fare la fila, superando subito la selezione all'ingresso. E non è che ci fossero tante raccomandazioni: o si conosceva il tizio alla porta, e quello con un impercettibile movimento di testa dava il via libera, oppure si doveva contare sul look. Perché negli anni d'oro delle discoteche, quando non si usavano termini come movida, ancora non avevano inventato le drink card e ai tavoli le uniche bollicine degne di nota erano quelle francesi o al limite un trentino metodo...