Alda Vanzan

Lì dove cinque anni fa c'era stata una grande kermesse - con telecamere, giornalisti, pannelli illustrativi - stavolta c'è un raduno silenziato. L'invito ai 165 è arrivato domenica con l'ordine di mantenere il massimo riserbo. I 165 manco si aspettavano che all'ingresso, suddivisi in quattro gruppi per le registrazioni - A-C, D-L, M-R, S-Z - i loro telefonini sarebbero stati requisiti e al petto avrebbero dovuto appuntarsi una spilla celeste, una sorta di lasciapassare: solo chi lo indossava poteva entrare nel salone, occupare le seggioline rosse, ascoltare il capo che li aveva voluti in squadra e, magari, osare qualche domanda, giusto per saper come e cosa rispondere se alle tribune elettorali qualcuno chiederà come la si pensa sul vaccino anti Covid o sulla banda larga.

H-Farm, Ca' Tron, provincia di Treviso, poco distante dall'aeroporto Marco Polo di Venezia. È qui che, come nel 2015, il governatore del Veneto Luca Zaia raduna tutti i suoi candidati in vista delle elezioni regionali del 20 e 21 settembre. Solo che rispetto a cinque anni fa sono molti di più: non solo i 55 della lista Zaia Presidente e i 55 della lista Lega, adesso ci sono anche i 55 della Lista Veneta Autonomia LVR. Ma il vero tratto distintivo è che rispetto a cinque anni fa Zaia non ha voluto clamori. Incontro a porte chiuse, anche gli accompagnatori dei candidati - figli, mariti - lasciati fuori.

Segue a pagina 12

© RIPRODUZIONE RISERVATA