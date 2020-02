Alda Vanzan

Ci sta. Ci sta che dopo sei ore di attesa sugli spalti di un palasport a fissare un canestro davanti a cui nessuno gioca, con addosso sciarpa e berretto perché non si sa mai, sei ore a ringraziare i volontari che dispensano premura - tutto bene signora? la gradisce una tazza di tè? un'altra brioche? - ma cominciando ad accusare stanchezza e pure un po' di noia, ebbene, ci sta che si sbotti: «La prossima bomba mi arrivi anche in testa, ma stago casa».

È sempre così quando va tutto bene: ci si pente dell'alzataccia, di non essere rimasti al calduccio a dormire, di aver dato ascolto alle autorità che da giorni ripetevano che Mestre andava evacuata, mentre la zona di Viale San Marco veniva tappezzata di cartelli: Bomba-Day domenica 2 febbraio alle ore 6.00 sgombero area di sicurezza e c'era una mappa della città con una palla rossa a indicare che in un raggio di 1800 metri non si poteva stare, che era pericoloso, che l'ordigno trovato due settimane prima a Marghera poteva esplodere. E siccome era una signora bomba, 500 libbre mollate dagli americani nel 1944, qualcosa come 127 chili di tritolo, il rischio c'era tutto.

