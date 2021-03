IN CENTRO STORICO

VENEZIA Strade vuote e locali chiusi. A Venezia il sipario è calato con almeno un giorno di anticipo, preparando la città a quel silenzio che da oggi, e così per due settimane di zona rossa, sarà la nuova quotidianità. Molte delle caffetterie nel centro storico sono rimaste chiuse per scelta e già dalla mattina, facendo saltare all'occhio, come fossero delle rarità, quei pochi banconi trafficati da brioche e bicchierini di cartone. Una lieve differenza si è notata intorno a mezzogiorno o verso l'orario di chiusura dei bar, quando qualche sporadico gruppetto di ragazzi e ragazze, o compagnia di amici della zona, è sceso per un'ombra di vino prima del cambio colore. Niente però che alludesse all'ultima imperdibile occasione in cui riunirsi e fare un po' di baraonda. Entusiasmo spento sia che si trattasse di adulti, che di più giovani o adolescenti. I loro usuali luoghi di ritrovo, spogli e disabitati. Santa Margherita, San Polo e Rialto, tanto quanto Santi Apostoli, fondamenta della Misericordia e Ormesini, più che raggianti e affollati come in una qualsiasi domenica di primavera, ricordavano una fredda giornata di gennaio, sia per il tempo che per la scarsissima affluenza di visi a passeggio.

ESERCENTI DELUSI

«Ad essere sincero mi aspettavo ci fosse un po' di movimento, almeno oggi confessa avvilito Hossan Behar, titolare della pizzeria da asporto all'angolo di campo San Leonardo in Strada Nova venerdì e sabato, anche se pochissimo, abbiamo lavorato. In tutta la giornata abbiamo venduto dieci pizze in tutto, e a residenti, non certo a persone arrivate da fuori. Non molliamo però aggiunge Hossan potendolo fare, terremo aperto i prossimi giorni, fosse anche per portare a casa 50 euro». Stessa sensazione anche per le due dipendenti di Rizzo, poco distante da Santa Sofia. «Non c'è gente in giro e con le previsioni di pioggia e vento, sarebbe stato improbabile che qualcuno scegliesse di venire fin qui a prendersi freddo. Avremmo sperato in qualche arrivo in più ma non in assalti dell'ultima ora». Domenica deludente e di poca clientela anche al negozio di profumi e cosmetici Perlier-Kelémata. La dipendente, senza grandi aspettative, quanto meno si rincuora di poter aprire bottega durante fino allo scadere del decreto. «In qualità di para-farmacia, per determinati prodotti in vendita, ci è comunque concesso di lavorare anche in zona rossa. Facilmente però l'orario del negozio verrà ridotto visto la situazione fuori sono passate da poco le cinque ed è uscito un raggio di sole ma oltre le vetrine, a parte qualche coppia con il cane al guinzaglio o famiglia con passo spedito e passeggino al traino, non c'è nessuno. Scopriremo giorno per giorno se effettivamente si lavorerà o meno».

Costanza Francesconi

