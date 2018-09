Albignasego, un boom senza fine «Il segreto? Quartieri per famiglie»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IN CRESCITAALBIGNASEGO Ventiseimila abitanti in totale, più di 11 mila famiglie e un'età media che si avvicina ai 45 anni. Benvenuti ad Albignasego, nel comune che più è cresciuto negli ultimi cinque anni. Dal 2011 (dato dell'ultimo censimento) al 2016 quando si è fatta l'ultima rilevazione Albignasego ha messo insieme un + 1,88 per cento in fatto di crescita demografica. Merito di politiche mirate da parte del sindaco Filippo Giacinti e di una serie di servizi di attrattività che non smette di strizzare l'occhio alle giovani...