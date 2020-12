JESOLO Anche lui positivo al Covid-19. Nemmeno il tempo di essere confermato nella giunta della Camera di Commercio di Venezia-Rovigo, che il vice presidente di Confcommercio San Donà-Jesolo e delegato comunale di Jesolo, ha scoperto di essere contagiato. Avvocato di professione, la scoperta è avvenuta martedì sera. Asintomatico, Teso si trova in isolamento in casa. «Non ho alcun sintomo spiega appena mi è stata comunicata la positività di una persona che ha frequentato, ho fatto il test che ha dato esito positivo. Mi consola che famigliari e colleghi sono risultati tutti negativi». Pur in isolamento, il rappresentante dei commercianti continua il proprio lavoro. «Ci aspetta una sfida importante ribadisce - a sostegno delle imprese, per dar loro tutto l'aiuto possibile. Sarà una priorità investire sull'innovazione e usare i bandi europei per ottenere aiuti economici. Il mondo delle Partite Iva ha sofferto quest'anno come non mai e gli enti rappresentativi devono portare il grido d'aiuto di milioni di imprenditori, che rappresentano la struttura portante del nostro sistema politico, economico e sociale». (G. B.)

