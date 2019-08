CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Alberto Gentili«Sono stato io a uccidere Salvini, proponendo un governo per mettere in sicurezza il Paese ed evitare l'aumento dell'Iva, ma ora sembra che il problema sia io. C'è in giro gente davvero assurda». A sera, dopo che in Senato si è spenta l'eco del durissimo scontro tra Giuseppe Conte e Matteo Salvini e, sottotraccia, si comincia a trattare per l'esecutivo rosso-giallo, Matteo Renzi dà sfogo alla sua irritazione. All'ex premier è arrivata la notizia di una telefonata l'altra sera tra Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti. Un breve...