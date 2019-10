CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Alberto GentiliEmilio Pucci L'altra sera a cena, oltre a discutere dell'alleanza in Calabria e a studiare la strategia per «mettere la sordina» a Matteo Renzi, Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti hanno anche siglato un «patto anti-frammentazione». Traduzione: scrivere una legge elettorale che possa disinnescare Italia viva dell'ex premier. E così è saltato fuori il doppio turno su base nazionale con premio di coalizione, oppure un sistema proporzionale con sbarramento al 5%.Zingaretti e Di Maio non hanno, però, alcuna fretta di varare la...