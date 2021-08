Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Alberto Brambilla«L'Assegno unico universale per i figli non è un regalo alle famiglie, è giustizia». Così dice il presidente del forum delle famiglie. Distinzione opinabile, sebbene comprensibile, ma chi paga? Inoltre, è davvero la strada giusta quella di perseverare con una specie di nuovo stipendio di Stato, come si fa già per il 51% dei pensionati o con il Reddito di cittadinanza, introducendo l'Assegno unico nelle modalità note?...