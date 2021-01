Alberto Brambilla



Dopo il sarà un anno bellissimo (copyright di Giuseppe Conte) del 2019 si passa al dimentichiamo il 2020 perché il 2021 sarà l'anno della ripresa. E sì, siamo il paese degli slogan tipo andrà tutto bene e si è visto come è andata; ma anche il Paese delle discussioni senza senso sul quasi problema che forse un 10% della popolazione non si vorrà vaccinare; e giù discussioni su obbligatorietà o persuasione senza nemmeno pensare a come vaccinare il restante 90%.

Ma quando dalle parole, dagli slogan e dalle comparsate si passa ai fatti iniziano i problemi. Perché il 2021 possa essere l'anno della ripresa occorre che la maggior parte delle attività produttive inizi a funzionare e a lavorare; ma per far questo occorrono i vaccini o meglio che quasi il 70% della popolazione venga immunizzata nel più breve tempo possibile visto che ancor oggi, a distanza di quasi un anno dall'inizio della pandemia, mancano un serio protocollo di cura per i contagiati e terapie per prevenire o combattere il Covid-19 quali gli anticorpi monoclonali tipo Bamlanivimab autorizzato 9 novembre dalla Food and Drug Administration per l'utilizzo sperimentale in emergenza o le terapie con il plasma iperimmune.

Non essendo specialisti non ci addentriamo nella materia oscura ne ci azzardiamo a suggerire cure ma ci permettiamo di fare una semplice considerazione: se in pochi mesi ben 7 aziende

