CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ALBERONIVENEZIA L'oasi naturalistica degli Alberoni sta andando a farsi friggere. Da due anni il Comune non rinnova la convenzione con il Wwf per la gestione e il grande spazio, diventato famoso in tutta Italia come una zona di ripopolamento del fratino, è diventata una zona incustodita. Con il pericolo concreto di diventare una discarica e soprattutto di non essere più un luogo sicuro per la riproduzione e nidificazione di molte specie.L'allarme è stato lanciato ieri dal Wwf, che ha presentato un ampio dossier fotografico dello scempio che...