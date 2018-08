Alberi: 430 siti nei quali monitorare rami e tronchi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL MONITORAGGIOPADOVA Il maltempo della metà di luglio ha colpito duro. Ed è solo per circostanze fortunate se anche a Padova non ci sono stati feriti o vittime. Basti pensare all'albero caduto in via Comino in mezzo alla strada. Ma i due nubifragi consecutivi del 21 e 22 luglio lasciano ancora oggi la loro traccia in città. Basta andare al parco Iris dove si vedranno affiorare le radici di quel che rimane di un grande albero tagliato, e di almeno altri quattro o cinque esemplari abbattuti. Ma anche le strade continuano ad essere ancora...