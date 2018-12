Alberghi quasi pieni, anche senza la neve

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SAURIS (d.z.) Sono positivi i primi dati delle prenotazioni in vista del Capodanno tra le località montane. A confermarlo Paola Schneider, presidente di Federalberghi Fvg: «Nonostante la neve non sia ancora arrivata - spiega la numero uno degli albergatori regionali - per fortuna nel nostre strutture sono già prenotate fino all'80%, un valore nella norma. Qualche posto c'è ancora, ma i colleghi interpellati sono contenti del risultato maturato finora». Più italiani che stranieri e cambia la tipologia di soggiorno: «Nel periodo fra...