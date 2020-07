I NUMERI

TREVISO Il turismo del business potrebbe essere ucciso dalla tecnologia. Perchè, sempre più, ai meeting e alle riunioni di lavoro, si sostituiranno i webinar e le sedute su zoom. Le aziende risparmieranno, ma sarà la debacle per il settore trasporti e per le strutture alberghiere. E intanto il ritorno alla normalità si allontana. I dati iniziali proiettavano una stabilizzazione al 2021. Ma così non sarà, e prima del 2022 il settore è destinato a rimanere in sofferenza. Così Federico Capraro, presidente Ascom e albergatore, fotografa la situazione presente e futura. «Le strutture alberghiere ad oggi perdono dal 70 all'85%. Il ritorno dei numeri precovid? Non prima del 2022». Se i bar perdono dal 15 al 30% e i ristoranti dal 30 al 50%, la maglia nera è proprio quella delle strutture alberghiere. Oggi Treviso è, sotto il profilo turistico, una città fantasma.

DATI E DANNI

Ma i danni destinati a durare sono proprio quelli del business. La Marca ha una disponibilità di 6 milioni di posti letto all'anno, ovvero 16.500 letti giornalieri. Lo scorso anno le presenze sono state intorno ai 2 milioni. «Quest'anno se ci dicessero 500mila, faremmo tutti subito la firma». Ca' Del Galletto quindi ha dato inizio a un de profundis destinato a rivelarsi appieno in autunno. E che coinvolgerà soprattutto la fascia di Treviso Nord e la città. Ad aggravare la situazione, la deregulation che ha consentito l'apertura di moltissime strutture ricettive come affittanze turistiche e b&b e, per quest'estate, il blocco degli aeroporti. Per cercare di sopravvivere gli alberghi della Marca attendono dunque i cosiddetti mercati di prossimità, ossia la fascia che va dalla Toscana alla Carinzia. «Il nostro territorio ha 3 diverse fasce turistiche -continua Capraro- la fascia sud è prevalentemente orientata su Venezia e sul divertimento, la fascia di Treviso città e Treviso Nord è il bacino d'utenza del business mentre le Colline sono destinazione di un tipo di turismo enogastronomico di fasica diversa». Chi rischia di più oggi è proprio l'offerta di Treviso centro e della zona nord.

LE CARENZE

«Durante la pandemia riunioni, meeting, incontri si sono fatti usando piattaforme come zoom. Questo ha fatto capire alle aziende che si può risparmiare in viaggi e trasferte. I grandi alberghi della città perderanno parte di quella clientela. E se, come in certi casi, sono sovradimensionati o hanno bisogno di lavori di manutenzione importanti, è abbastanza probabile che possano chiudere. Un esempio? Le Terrazze Resort a Villorba ad oggi ha riaperto il residence ma in maniera residuale le camere. Anche il servizio reception è quasi part-time. «Bisogna contenere i costi» è il commento. A Spresiano, lungo la Pontebbana l'hotel Liberty è formalmente aperto ma vuoto. «Non ci sono prenotazioni». E i Due Ragni, alle porte della città, tiene aperto solo dal lunedì al venerdì. E nel week-end la struttura è chiusa.

«Mancano gli eventi, manca il turismo d'affari e mancano gli operatori commerciali, che al momento continuano a lavorare in smart working. A una situazione già precaria, poi, si aggiunge il blocco dell'aeroporto, che rendeva la Marca facilmente raggiungibile consentendo un'intensa attività economica» scandisce Tiziano Simonato, direttore del Bhr Hotel e vicepresidente del gruppo turismo di Assindustria VenetoCentro. Il Bhr, con il suo centro congressi, non ha ancora riaperto. «Non è operativo a causa della mancanza di clienti spiega Simonato per tutta l'estate abbiamo visto solamente cancellazioni». Si punta tutto sulla ripresa tra settembre e ottobre. «Stiamo lavorando per ripartire in autunno cercando di recuperare i congressi e gli appuntamenti saltati durante il lockdown rivela il direttore le cose inevitabilmente cambieranno. Per quanto riguarda i congressi, ad esempio, sarà inevitabile andare verso un'organizzazione composta da gruppi in presenza e da altri collegati da remoto». E ancora non basta. «Oggi bisogna far passare un messaggio di sicurezza: chi viene qui deve sentirsi sicuro a livello sanitario e protetto sottolinea Simonato di pari passo, servono interventi veri a sostegno delle imprese che hanno visto il fatturato azzerarsi per sei mesi. Non come il bonus vacanze che di fatto prevede che siano gli albergatori ad anticipare le somme per poi avere crediti d'imposta: senza lavoro, non ci sono nemmeno le imposte da poter compensare». Al momento metà degli alberghi della Marca non hanno ancora riaperto i battenti.

