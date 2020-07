SICUREZZA

JESOLO Controlli a tappeto lungo il litorale per accertare il rispetto delle misure di prevenzione al Covid-19. Lo aveva annunciato già nelle scorse settimane, il direttore generale ddell'Ulss 4, Carlo Bramezza, e ieri è arrivata la comunicazione ufficiale: aumentare i controlli in tutte le strutture di ristorazione e turistico-alberghiere per verificare che le indicazioni delle misure comportamentali previste dai decreti ministeriali e recepite dalla Regione, vengano effettivamente rispettate. «Un'attività svolta nel massimo spirito di collaborazione con i gestori delle attività turistiche, ma allo stesso tempo volta ad accertare e a sanzionare il mancato rispetto delle regole che gli stessi gestori devono adottare spiega il direttore del dipartimento di prevenzione dell'Ulss 4, Luigi Nicolardi - La diffusione del virus si è ridotta molto ma la guardia non va abbassata perché è ancora tra noi. E', dunque, fondamentale che i gestori e il personale dipendente delle attività turistiche rispettino rigorosamente i protocolli di prevenzione, e a questi va affiancato il senso di responsabilità dei cittadini. Nuovi focolai, o in generale la diffusione del virus nelle località di vacanza, creerebbero non pochi disagi sia alla struttura coinvolta e sia alla località turistica interessata».

LE MISURE DI TUTELA

I controlli interessano tutta la costa, da Bibione a Caorle, da Eraclea a Jesolo e Cavallino-Treporti. Ecco cosa verrà accertato: la predisposizione di adeguata informazione al pubblico, in varie lingue, sulle misure di prevenzione; presenza di prodotti per l'igienizzazione delle mani; priorità di accesso tramite prenotazione e il mantenimento per 14 giorni dell'elenco dei soggetti che hanno prenotato; tavoli posti in modo da garantire almeno un metro di distanza tra i clienti così come la distanza al bancone; l'adeguata distanza interpersonale e il corretto utilizzo della mascherina; l'igienizzazione e la sanificazione ambientale e molto altro. In tutti i casi di inadempienza verranno comminate le relative sanzioni. Un'azione già prevista, dunque, e che è tesa a prevenire eventuali nuovi contagi. «Premesso che nessuno intende creare allarmismo o indurre le persone a non recarsi in spiaggia puntualizza il direttore generale dell'Ulss 4, Carlo Bramezza il sovraffollamento visto sull'arenile rischia di vanificare i tanti sacrifici compiuti dal personale medico e infermieristico. Nessuno è immune al virus e qualora questo dovesse tornare a circolare potrebbe portare a un nuovo lockdown che determinerebbe danni economici incalcolabili oltre che problemi sociali. Se le località balneari non possono impedire ai pendolari di assieparsi in spiaggia che sia il senso civico della popolazione a prevalere: mantenete la distanza fisica ovunque, anche in spiaggia, e utilizzate le mascherine ove necessario». Nei prossimi giorni al dipartimento di prevenzione verranno reclutati 6 nuovi tecnici destinati alle attività di controllo sul litorale.

Fabrizio Cibin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA