IL PIENONE

BIBIONE Quasi come la corsa all'oro, a Bibione per Ferragosto rimangono libere pochissime camere d'hotel. «Se penso che solo tre mesi fa a chi ci chiedeva se la stagione poteva partire non sapevamo davvero cosa rispondere. Oggi non facciamo i salti di gioia ma le presenze turistiche sono significative e fanno ben sperare anche per il mese di settembre». il sindaco di San Michele-Bibione e presidente dei Sindaci della Costa veneta Pasqualino Codognotto è positivo per il turismo nella località balneare di Bibione ma più in generale in tutta il litorale veneto. «Siamo vicini al tutto esaurito sugli 80 hotel aperti, rispetto ai 96 delle altre estate, con un 95 per cento delle prenotazioni - restano pochissime camere per Ferragosto» conferma Silvio Scolaro presidente dell'Associazione Bibionese Albergatori che è in costante collegamento con il sistema H-Banchmark che permette di fotografare la situazione reale delle prenotazioni. Sui 10 mila posti letto disponibili, quest'anno ci sono infatti 5 mila camere occupate.

Altri numeri importanti sono quelli che riguardano l'arrivo di turisti dall'Austria e dalla Germania e del mercato straniero per 20/30 per cento e che le strutture turistiche in generale sono alla ricerca di almeno un centinaio di addetti qualificati (cucina, bar, sala da pranzo, pulizie). Scolaro ha aggiunto: «Inutile nascondere che stiamo vivendo una stagione complessa, diversa dalle altre. Quest'anno la gente prenota un giorno prima, gli anni scorsi almeno un mese prima perché fino all'ultimo valutano la situazione che è sempre in divenire. Siamo comunque fiduciosi perché ricordo che in maggio regnavano solo incognite e perplessità anche sull'apertura delle nostre stesse attività».

Risultano praticamente assenti invece gli ospiti dell'est Europa. «Siamo a 95 per cento dell'occupazione nei nostri hotel - spiega Vanni basso, dell'Europa Tourist group, colosso nel litorale del nordest - gli appartamenti sono invece occupati per il 90 per cento. In questa settimana abbiamo riempito anche il villaggio Lino delle Fate, con quasi il 95 per cento di presenze. In questo caso la presenza di turisti tedeschi e austriaci è giusto la metà degli italiani» . «Abbiamo lavorato in un clima di piena emergenza per far si che la stagione potesse ripartire - spiega ancora Codognotto - È emerso il gioco di squadra con tutte le Istituzioni e le categorie economiche per fare in modo di impostare condizioni dettate dai protocolli sanitari a garanzia delle migliori condizioni di sicurezza. Oggi uno dei più importanti osservatori nazionali del mondo balneare pone la questione sanitaria ai primi posti tra i fattori di scelta del turista».

Marco Corazza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

