PREOCCUPAZIONE

BELLUNO Non sarà certo un inverno da tutto esaurito. A meno di due mesi dall'inizio della stagione invernale il sentore si fa sempre più forte, complici norme non ancora incerte e situazioni in veloce cambiamento. «Al momento le sensazioni non sono delle migliori, è ancora tutto fermo - confida Walter De Cassan, presidente Federalberghi Belluno Dolomiti - ci aspettiamo però che la stragrande maggioranza delle prenotazioni arrivi last-minute, cosa che solitamente succede più che altro per la stagione estiva». Ancora troppi i punti da chiarire per avere un quadro nitido della situazione, a cominciare ovviamente da quali saranno le norme sanitarie da seguire per strutture e turisti: «I protocolli non sono stati ancora aggiornati e sono dunque uguali a quelli applicati in estate ha continuato De Cassan diventerà però più complicato gestire grandi numeri senza generare assembramenti negli spazi interni, una problematica che nei mesi caldi era meno centrale. Siamo comunque in attesa di novità: manca ancora del tempo al vero e proprio inizio di stagione». A determinare quelli che saranno poi i numeri effettivi saranno anche i visitatori provenienti dall'estero (una mancanza pesante per rifugi e strutture alberghiere durante la stagione estiva), così come i nuovi protocolli per gli impianti di risalita: «Solitamente sono numerosi i turisti stranieri, ma al momento la lista degli stati di provenienza che obbligano i viaggiatori a sottoporsi al tampone all'ingresso in Italia è in continuo aggiornamento, dunque è difficile fare una previsione. Essenziali saranno inoltre le nuove regole, riviste in questi giorni, riguardanti gli impianti di risalita ha concluso De Cassan in quanto le piste da sci costituiscono un aspetto essenziale del turismo invernale». Vede il bicchiere comunque mezzo pieno Giuliano Vantaggi, presidente del Consorzio promozione turistica DMO: «A livello di affluenza avevamo comunque buone speranze, al momento però rimane tutto un po' incerto: la situazione è in continuo divenire. Ci siamo mossi con grande anticipo ed efficacia a livello informativo, promuovendo sia in Italia che all'estero il territorio e le iniziative turistiche tramite media e tour operators. Abbiamo sfruttato ogni canale possibile per pubblicizzare al massimo la stagione e convincere i turisti a tornare tra le nostre montagne anche quest'anno, nonostante tutto». La differenza sostanziale rispetto agli anni passati sarà ovviamente l'aspetto sanitario, che non si presenta comunque come un ostacolo insormontabile secondo Vantaggi: «Aspettiamo ulteriori indicazioni, ma attività svolte all'aperto (ad esempio sulle piste da sci) e molto vestiti non dovrebbero costituire un rischio. Il problema rimane per quanto riguarda spazi chiusi». Nonostante la situazione rimangono quindi diversi aspetto che spingono perlomeno verso un cauto ottimismo: la stagione inevitabilmente non sarà paragonabile con quelle dell'immediato passato, ma rimangono comunque molti elementi che, secondo gli addetti ai lavori, saranno in grado di attirare e soddisfare i turisti che dovessero scegliere la nostra provincia come meta per le vacanze invernali. A prescindere dunque da quelle che saranno le regole da rispettare un grande lavoro preventivo è già stato fatto, gettando le basi di una stagione che, se tutto andasse per il meglio, potrebbe comunque risultare positiva: «Abbiamo spinto moltissimo a livello di promozione ma i dubbi rimangono tanti».

Pietro Alpago Novello

© RIPRODUZIONE RISERVATA

