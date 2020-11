ALBERGATORI

Dopo il lock down molti alberghi non hanno mai riaperto non avendo alcuna convenienza a farlo ma ora, tra centro storico e terraferma, quest'ultima a dire il vero messa molto peggio, si rischia una moria di hotel senza precedenti che potrebbe diventare irreversibile e lasciare a casa tutti i lavoratori del comparto.

A pagare il costo più salato degli effetti economici negativi della pandemia, a Venezia è stato l'intero comparto turistico dal quale al Governo ed alle istituzioni locali ora proviene la richiesta di interventi specifici e mirati, primi fra tutti una tregua fiscale, il ristoro delle forti perdite subite e l'erogazione di finanziamenti a fondo perduto.

«Anche se qualche turista c'era, qui non c'è mai stata una vera ripresa ricorda Claudio Scarpa, presidente degli albergatori veneziani ma ora con la chiusura dei locali alle 18 quel poco che c'era è completamente svanito ed il tasso di occupazione degli alberghi è intorno al 10% e con il prossimo probabile blocco della mobilità da una regione all'altra è destinato ad arrivare a zero. Per questo prevedo che tra due settimane a Venezia gli alberghi inizieranno a chiudere a gruppi di 30 o 40. Siamo in una situazione di disastro totale che oltretutto è arrivata subito dopo il disastro dell'acqua alta, quindi sostanzialmente noi siamo in una crisi nera che non ha precedenti.

Questa è una crisi che interessa soprattutto le città d'arte come Venezia, Roma e Firenze che da sole rappresentano più della metà del comparto turistico italiano e che richiedono l'adozione di interventi specifici da parte del Governo.

Noi non siamo negazionisti e siamo persone che hanno sempre rispettato le regole e che vogliono continuare a rispettarle ma se adesso ci vengono imposte queste ulteriori misure restrittive vogliamo essere risarciti con agevolazioni fiscali ma soprattutto con aiuti economici veri e concreti, perché quelli che sono già arrivati non sono assolutamente sufficienti». (p.guid.)

