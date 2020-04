AZIENDE

PORDENONE Come ci si difende dal Covid? E come può, un'azienda, cercare di sopravvivere all'attuale drammatica situazione?

Anche sul territorio fioriscono le iniziative. È, ad esempio, iniziata ieri la Albatros Digital Design Week, una sei giorni di incontri in diretta live per parlare di design e non solo, con un incontro finale, domenica, con i presidenti di FederlegnoArredo e di Assobagno. «L'emergenza Covid-19 ha fatto purtroppo slittare il Salone del mobile all'aprile del prossimo anno - spiega Gerardo Iamunno, Ceo della storica azienda spilimberghese. - Confrontandoci con gli addetti ai lavori, con i designer, gli architetti e i giornalisti, abbiamo pensato di portare una piccola parte del grande mondo dei saloni nelle case di tutti, grazie alle opportunità che ci dà la tecnologia». Ogni giorno l'appuntamento è, alle 17, sulla pagina Facebook di Albatros, per una tavola rotonda in streaming moderata da Fulvio Giuliani, giornalista, speaker radiofonico di Rtl 102.5 e conduttore televisivo. Dopo il primo seminario in streaming di ieri Quanto e come il design inciderà nei nuovi stili di vita e consumi, oggi si parlerà di moda e di Come muterà nel prossimo futuro nelle nostre abitudini e scelte, con la partecipazione di Stefano Dominella, presidente della Maison Gattinoni, Guillermo Mariotto, creatore della Maison Gattinoni e con il Ceo di Albatros, Gerardo Iamunno.

INDUSTRIA CARTARIA

Marco Nespolo, amministratore delegato di Fedrigoni, gruppo con vari stabilimenti in tutta Italia, fra cui uno per la produzione di carta a Cordenons, ha parlato in videoconferenza con le Rsu per fare il punto sull'andamento del Gruppo. «La divisione carta ha detto è quella che ha subito il contraccolpo più forte dall'emergenza coronavirus, con una drastica riduzione della domanda. Il Gruppo si trova, quindi, costretto a prevedere delle fermate temporanee in alcuni stabilimenti, per adattare la capacità produttiva alla domanda di mercato». Il piano riguarderà tutti gli stabilimenti, incluso quello friulano. In segno di solidarietà, per alcuni giorni al mese, nel periodo aprile maggio, il Ceo Fedrigoni e i manager del Gruppo si ridurranno il compenso del 30%. «Inviteremo i dipendenti - ha spiegato Nespolo -, in primis a fruire di tutte le ferie e permessi non goduti. Faremo, poi, ricorso alla cassa integrazione. E valuteremo forme di riconoscimento straordinario, per compensare chi sarà maggiormente impattato dalle chiusure».

RILEVAMENTO DEL VIRUS

I laboratori di Als Italia (che ha sedi a Zoppola e Bologna) hanno sviluppato, in accordo con quanto prescritto dall'Organizzazione mondiale della sanità, un metodo per la rilevazione del virus Covid-19 su qualsiasi superficie, mediante campionamento effettuato con tamponi contenenti liquido di trasporto specifico per analisi dei virus; estrazione dell'Rna virale e rilevazione dell'Rna specifico del Covid-19, attraverso la tecnica Real Time Pcr (gene RdRp). I risultati del test sono forniti dopo 48/72 ore. Il campionamento e l'invio dei tamponi al laboratorio possono essere eseguiti anche dalla stessa azienda cliente, dopo una formazione specifica. Il test è consigliato a seguito di disinfezione dei locali, per validare l'efficacia dell'attività eseguita, a seguito della ripresa dell'attività lavorativa, per garantire la sicurezza dei lavoratori e, periodicamente, come piano di autocontrollo interno aziendale.

