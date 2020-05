VENEZIA Ancora disagi nelle corse Actv che vanno verso l'ospedale. La frequenza oraria delle circolari 5.1 e 5.2 da giorni ormai non consente alle persone di potersi recare per le visite mediche al nosocomio veneziano. A riportare l'ennesimo episodio è Raffaele Alajmo, patron del Quadri, che venerdì si trovava all'imbarcadero di Riva De Biasio in attesa del 5.2 che alle 10.32 sarebbe dovuto andare verso il Civile. «Prima di me, nel pontile c'era una signora anziana, accompagnata, e con un bastone che dimostrava le difficoltà a camminare. Dopo sono entrate altre persone in attesa di imbarcarsi». A quel punto giunge il motoscafo: «È arrivato in orario, puntuale, ma dal mezzo è scesa una sola persona, perciò la marinaia, inflessibile, ha detto che poteva salire solo un altro passeggero». Da giorni l'Actv spiega che le capienze massime per limitare la diffusione del virus si attestano a 55 persone in caso di vaporetti e una decina in meno nei motoscafi. «La signora lamentava di doversi recare all'ospedale per una visita, però, osservando la barca, sul ponte c'era gente, ma all'interno c'erano parecchi posti vuoti», prosegue il ristoratore. Alajmo continua: «A quel punto mi hanno guardato dicendomi che erano arrivate prima loro e ho risposto che non c'era alcun problema, però rimaneva il fatto che non potevano salire in due». Per questo, il titolare del noto caffè ha scelto di aiutarle: «A bordo c'era un mio collaboratore, l'ho fatto scendere per far salire le due donne». Il mezzo è così potuto ripartire: «Noi, vabbè, pazienza, ma soprattutto su una linea che è usata prevalentemente da anziani e persone che devono andare all'ospedale serve un minimo di flessibilità». Per questo Alajmo ha tentato la mediazione con l'equipaggio: «Ho fatto presente alla marinaia cosa avrebbe pensato se si fosse trattato di sua madre, ma anche il pilota ha detto che le regole sono queste e non potevano fare diversamente, se non richiedere la corsa bis». Il ristoratore chiede che si usi buonsenso: «Un'anziana che fatica a camminare e deve andare all'ospedale non può lasciare insensibili».

Tomaso Borzomì

© RIPRODUZIONE RISERVATA