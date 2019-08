Al via le eliminatorie per la Storica Al remo coppie di padri, figli e fratelli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA REGATAVENEZIA Oggi con le 3 eliminatorie dei campioni su gondolini, iniziano le fasi di qualificazione per la Regata Storica del primo settembre. Tutte le tornate si svolgono nel pomeriggio, lungo il canale di Malamocco. Seguiranno martedì i giovanissimi su pupparini (2 tornate) e le donne su mascarete (altre due tornate). Nella categoria campioni passano direttamente a ruolo alla partenza in Bacino i primi due migliori tempi di ogni batteria, mentre per i giovanissimi e le donne verranno promossi i migliori 3 tempi. Per raggiungere il...