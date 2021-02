«Un percorso lunghissimo dal giorno in cui ci è stato assegnato l'onore di poter ospitare la manifestazione fino all'avvio di due settimane che saranno senza dubbio straordinarie». Comincia con una nota positiva Roberto Padrin, presidente della Provincia. Ma il suo commento, alla vigilia della cerimonia d'apertura, deve fare i conti anche con un aspetto negativo: «Purtroppo dovranno essere Mondiali a porte chiuse, senza il pubblico, e tanto basta per far sorgere una grande amarezza. Avevamo pensato a questo evento come il primo grande appuntamento planetario finalmente libero dal coronavirus. Avevamo accarezzato l'idea di una grande festa popolare oltre che sportiva tra le Dolomiti, in grado di attivare un'onda lunga per lo sci e il turismo invernale». Detto questo, bellunesi e cortinesi non si sono certo abbattuti e hanno lavorato sodo: «I Mondiali di Cortina rimarranno comunque nella storia, per gli scenari che le nostre montagne sanno regalare, per la qualità degli atleti che si daranno battaglia sulle piste ampezzane e anche per la capacità organizzativa di Cortina e della macchina creata da Fondazione e mondo del volontariato. Milioni e milioni di spettatori potranno seguire le gare davanti alla tv, saranno collegati con Cortina da tutto il mondo e potranno tifare per gli atleti, entusiasmarsi per le sfide sportive e vedere il nostro territorio. Non sarà come vederlo dal vivo, ma sono convinto che ci presenteremo al mondo al meglio delle nostre possibilità».

