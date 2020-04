Al via da oggi a Feltre uno sportello telefonico gratuito dedicato al supporto educativo dei bambini da 0 a 3 anni. Scuole chiuse, ragazzini a casa in condizione, a volte non sempre evidente, di stress emotivo prolungato. La situazione in cui si sono venuti a trovare i bambini e le loro famiglie in questa emergenza è difficile ed assume caratteristiche particolarmente accentuate nel caso dei più piccoli. Per loro infatti l'isolamento è completo e non interrotto neppure da collegamenti video con il gruppo dei pari età. Per questi bambini il nucleo famigliare è diventato l'unica realtà sociale di riferimento, caricando figure genitoriali e adulti di riferimento di un peso psicologico ed educativo importante, non sempre facilmente gestibile. Alla luce di questa situazione, emersa a più riprese in queste settimane anche nel territorio feltrino, l'Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno avviare uno sportello telefonico, al fine di intercettare, in sinergia con le strutture socio-sanitarie deputate, ogni possibile situazione di criticità e fragilità familiare. Lo sportello telefonico di ascolto, denominato Prendiamoci cura, gestito dalle educatrici del Nido Comunale, sarà accessibile il martedì e il giovedì dalle 14 alle 16 al numero 342-7006877, ad ogni genitore residente sul territorio del Comune o con figli frequentanti le scuole dell'infanzia sul territorio comunale. Il servizio sarà gratuito. Gli obiettivi principali del progetto sono quelli di offrire un punto di ascolto a cui i genitori o gli educatori possano rivolgersi; dare consulenza in merito a problematiche legate alla crescita, allo sviluppo psicofisico e all'educazione dei bambini. (es)

© RIPRODUZIONE RISERVATA