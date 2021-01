Al Taulà dei Bos si aspetta il disgelo. Che l'inverno passi, che la pandemia si attenui e permetta il ritorno alla normalità. Federico Vicentini, l'imprenditore bolognese che nel 2016 si è trasferito a Cibiana per prendere le redini del ristorante, non parteciperà al movimento di protesta dei ristoratori italiani. Ne prende proprio le distanze, non ne vuole sapere. «Ma stiamo scherzando? Io ho quattro dipendenti, figuriamoci se li richiamo al lavoro in questo momento interrompendo la cassa integrazione spiega Vicentini -. Scatteranno le multe per i titolari e per i clienti, non verranno pagate e si farà causa, so già come andrà a finire. Per me non è questo il modo di risolvere la situazione». Servono ristori, ecco cosa serve. Che il Governo mette mano alle casse per distribuire agli imprenditori non l'obolo visto finora, ma somme che davvero possano permettere di pagare le spese e non accumulare debiti. Solo di spese fisse Vicentini paga 500 600 euro al mese, a cui si aggiungono i soldi dell'affitto. Per il ristorante ha percepito 2.300 euro a maggio, poi più nulla. Eppure è chiuso dal 2 novembre e ha completamente perso il fatturato di dicembre e dei primi di gennaio che, da solo, rappresenta il 90% degli incassi della stagione invernale. «Io capisco la rabbia dei ristoratori, ma tra il dire e il fare c'è parecchia differenza prosegue -. Riaprire in questo momento non risolve nulla. Qui devono arrivare risarcimenti adeguati. A dicembre dello scorso anno ho fatturato 46 mila euro, se anche arriveranno 3 mila euro di aiuti la mia situazione non cambierà». Vicentini lo scorso anno ha aperto anche un altro locale nel piccolo comune di Cibiana, il bar Bikers Bos Bar ma, avendo iniziato l'attività a luglio non ha diritto a ristori per questa attività. Oggi anche il bar è chiuso e resterà così fino a quando i dpcm non permetteranno di aprire e accogliere i clienti, perché l'asporto nel piccolo paesino di 300 anime di cui la gran parte anziani, proprio non funziona. «Le persone vengono qui per trascorrere le ore in compagnia, giocare a carte, non per prendere un caffè al volo da consumare fuori spiega -. Non ho ricette, non mi resta che resistere fino a Pasqua, sperando di poter accogliere le persone a pranzo anche se il prolungamento dello stato di emergenza al 31 aprile non mi fa ben sperare. Guardo alla stagione estiva. Nei mesi caldi facciamo il 60% del fatturato dell'anno. Certo è che è molto dura».

Alessia Trentin

