Al sistema delle Autonomie locali nel 2021 arriveranno complessivamente 553,5 milioni; nel mondo della cultura ci sarà un ampliamento della platea dei beneficiari dell'art bonus oltreché una generale salvaguardia di quanto già in essere, per complessivi 72,29 milioni da dedicare anche allo sport. Sono queste le macro cifre e alcune sottolineature emerse ieri nei lavori della V Commissione, presieduta da Diego Bernardis, che ha vagliato la legge di Stabilità 2021 della Regione nelle parti di competenza, con l'illustrazione dei contenuti da parte dell'assessore alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti e dell'assessore alla Cultura Tiziana Gibelli. L'approvazione è stata a maggioranza, astenuta l'opposizione. L'assessore Roberti si è soffermato sull'attuazione del principio di sostenibilità, che diventerà concreto a partire dal prossimo anno dando la possibilità di assumere ai Comuni; sull'accompagnamento degli Enti di decentramento regionale che hanno debuttato quest'anno e che il prossimo anno potrebbero prendersi in carico l'ex viabilità provinciale ora in capo a Fvg Strade. Nel particolare, i 553,3 milioni previsti per le Autonomie nel 2021 comprendono anche i 30,3 milioni per gli Edr.

Lanfrit a pagina VIII

© RIPRODUZIONE RISERVATA