CORTINA Arrivano anche in montagna i controlli delle forze dell'ordine sul rispetto delle norme, per il contrasto alla diffusione del contagio Covid-19. Ieri i carabinieri della compagnia di Cortina d'Ampezzo, coordinati dal capitano Stefano Biasone, sono saliti sino alle Tre Cime di Lavaredo. Hanno collaborato i militari di alcune delle stazioni presenti sul territorio, oltre al personale specializzato della squadra di soccorso alpino dell'Arma. Sono stati controllati soprattutto alcuni dei percorsi più frequentati dai turisti, anche in prospettiva dell'atteso afflusso di escursionisti, nell'ormai prossimo mese di dicembre.

I PATTUGLIAMENTI

I carabinieri hanno controllato ieri l'area delle Tre Cime di Lavaredo e del monte Paterno, in territorio del Comune di Auronzo di Cadore, a confine con la vicina Provincia autonoma di Bolzano. Le pattuglie hanno trovato una trentina di veicoli parcheggiati oltre il lago d'Antorno, sopra il lago di Misurina, nella zona del casello per il pagamento del pedaggio, lungo la strada di accesso alle Tre Cime. C'era un'altra quindicina di veicoli nei piazzali alla sommità della strada, nei pressi del rifugio Auronzo, ai piedi delle guglie dolomitiche così famose, a quasi 2.400 metri di altitudine. Lungo la strada che gira attorno alle Tre Cime, verso i rifugi Lavaredo e Locatelli, c'erano oltre cinquanta persone. Invece non è stato visto alcun escursionista lungo la via ferrata del monte Paterno. I controlli eseguiti dai carabinieri non hanno evidenziato alcuna irregolarità. Analoghi servizi di pattugliamento delle aree montane più frequentate, sulle Dolomiti Bellunesi, erano stati eseguiti anche la scorsa primavera, nel periodo di blocco di ogni attività e di isolamento, fra i mesi di marzo e aprile. In quel caso, sulla montagna ancora innevata, al termine dell'inverno, le squadre dei carabinieri avevano utilizzato anche mezzi specifici, come le motoslitte, per raggiungere alcuni rifugi alpini o per percorrere gli itinerari preferiti dagli appassionati di montagna. Per la fine di questa settima, in concomitanza con il lungo ponte festivo di sant'Ambrogio e dell'Immacolata, è previsto l'arrivo di numerosi ospiti, anche per la favorevole concomitanza delle date e delle festività, da sabato 5 a martedì 8 dicembre. Saliranno soprattutto i proprietari di seconde case, mentre la ricettività alberghiera sarà limitata. Per tradizione sono soprattutto i lombardi ad approfittare di questo periodo, alle porte dell'inverno, con i milanesi che festeggiano il loro santo patrono. Quest'anno le norme sulla sicurezza sanitaria limitano la possibilità di spostamento, anche se le disposizioni sono state sinora soltanto preannunciate e le decisioni definitive saranno elencate nel nuovo Decreto del presidente del consiglio dei ministri, atteso nei prossimi giorni. I carabinieri e le altre forze dell'ordine saranno pertanto ancora impegnati nel controllo del territorio, anche grazie all'incremento di organico, di una trentina di unità, con sei marescialli e 24 carabinieri.

Marco Dibona

© RIPRODUZIONE RISERVATA

