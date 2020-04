Cinquanta bimbi nati nell'ospedale di Belluno nel dell'emergenza più nera. Il San Martino non è solo covid hospital e decessi, ma l'ospedale va avanti, anche ai tempi del coronavirus con lieti eventi e cure. «All'ospedale San Martino di Belluno - spiegano dalla Usl 1 Dolomiti in una mota - sono garantite le prestazioni ambulatoriali prioritarizzate come U (urgenza) e B (10 giorni), sia come prime visite specialistiche che di controllo, l'attività in ambito materno-infantile ed oncologico oltre che l'attività chirurgica in urgenza e per gli interventi indifferibili in considerazione del quadro clinico dei pazienti, in particolare nell'ambito della chirurgia oncologica. Inoltre, continuano le attività di emergenza proprie dell'HUB provinciale come l'attività di emodinamica e di stroke unit per il trattamento degli ictus. Nel mese di marzo, ad esempio, sono state effettuate 62 prestazioni di emodinamica. Le persone ricoverate in stroke unit per ictus al San Martino a marzo sono state 17; a 4 di queste è stata effettuata la trombolisi».

«Solo una parte dell'ospedale di Belluno - spiega l'azienda sanitaria - è stata dedicata alla cura delle persone con covid, in virtù delle alte specializzazioni come le Malattie Infettive e l'ampliamento dei posto di in Terapia intensiva allestito in brevissimo tempo per far fronte all'emergenza. Ma il San Martino non si occupa solo di covid. Il 9 aprile, ad esempio, le persone ricoverate al San Martino erano 167 di cui 117 in degenze ordinarie (NO Covid). Nel mese di marzo, inoltre, sono nati ben 50 bambini».

