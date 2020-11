L'ALLARME

SAN DONÀ DI PIAVE Lockdown nemico delle donne: meno segnalazioni durante il periodo delle restrizioni totali. È quanto rileva la Fondazione Ferrioli Bo', che gestisce il centro antiviolenza La Magnolia. «In questa fase ha spiegato il presidente Roberto Bellio la vittima è a stretto contatto con il proprio aggressore e, quindi, fatica a reagire e a ribellarsi. Invito, invece, le donne a segnalare tutte le violenze senza esitazione: il nostro personale può spostarsi e raggiungerle anche nei luoghi di lavoro».

La Fondazione ha avviato collaborazioni anche con le farmacie, dove le donne che hanno subito violenze (fisiche, economiche o psicologiche), possono lasciare messaggi di richiesta d'aiuto. La Fondazione Ferrioli Bò ha una rete territoriale costituita da centri antiviolenza, educativi, di protezione della famiglia, con sportelli antiviolenza nei comuni di Jesolo e Musile di Piave: quest'anno ha registrato 478 contatti-richieste di aiuto e 139 donne sono state prese in carico ed inserite in un percorso protetto (circa una cinquantina in meno del 2019). «I numeri rendono l'idea del fenomeno ha continuato il direttore generale dell'Ulss4, Carlo Bramezza - Nell'anno corrente 49 donne vittime di violenza sono ricorse alle cure mediche del pronto soccorso, 80 donne vengono ogni anno seguite dai servizi territoriali della Ulss4 e, di queste, 5 all'anno vengono indirizzate in strutture di accoglienza-protette. E sono un centinaio i minori che hanno assistito a violenze domestiche e che nel tempo sono stati presi in carico alla nostra organizzazione».

PREVENZIONE

«Importante ha poi aggiunto il direttore dei servizi socio sanitari dell'Ulss 4, Mauro Filippi è anche la prevenzione che facciamo nelle scuole per trasmettere fin dalla giovane età cultura della non violenza».

L'Ulss4 ha attivato un percorso rosa, ossia un protocollo aziendale che individua le strutture dell'Ulss coinvolte ed attivabili in presenza di eventi violenti che coinvolgono le donne. Il capitano della compagnia dei carabinieri di San Donà, Daniele Brasi, ha ricordato che, proprio all'interno della struttura dell'Arma, è attiva Una stanza tutta per sé, un'area dove le donne vittime di violenza vengono aiutate a superare il trauma.

