TREVISO Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali , centri culturali, centri sociali, centri ricreativi. Non lascia spazio ad interpretazioni il dpcm firmato dal premier Giuseppe Conte: piscine e palestre dovranno aspettare ancora diverse settimane prima di rivedere la luce. Nella conferenza stampa del Presidente del Consiglio non si è nemmeno parlato di una possibile riapertura per il 1 giugno, ma la speranza dei gestori di centri natatori e palestre è sicuramente quella di riuscire ad essere inseriti nella fascia, che comprende anche ristoranti e bar, che riprenderanno tra poco più di un mese. «Sapevamo di essere ai margini di questo decreto spiega Roberto Cognonato, presidente del comitato regionale FIN Veneto e amministratore unico di Natatorium Treviso -. Con il presidente della Federnuoto Paolo Barelli ci siamo già rivolti al Governo per cercare di avere chiarezza. Nel mentre abbiamo studiato un protocollo con tutte le varie indicazioni che i gestori dei centri dovranno seguire, in modo che tutti potremo uniformarci. L'unica cosa certa, per tutti, è che la situazione sta cominciando a diventare insostenibile». Gli abbonamenti sono sospesi, con la possibilità di usufruire alcuni voucher, a seconda delle scelte e dei corsi dei vari centri, da utilizzare poi quando si potrà tornare in piscina. Gli unici a poterlo fare, per ora, sono gli atleti di livello nazionale impegnati in competizioni agonistiche. «Le piscine abbiamo dovuto svuotarle, siamo nella stagione di mezzo, quindi di difficile gestione. Nel momento in cui riapriremo, per le norme di distanza sociale, potremo ospitare solo la metà delle persone di quello che facevamo abitualmente. I costi, però, rimarranno gli stessi e tutti i prestRiti andranno restituiti». Anche per le palestre, inoltre, non ci sono particolari novità: «Rispetto ad un paio di settimane fa non è cambiato assolutamente nulla spiega Paolo Baggio, titolare della palestra De Ferrari -. Personalmente non sono per niente ottimista, ho paura che potremo riaprire solo a settembre. Intanto gli abbonamenti di marzo, aprile e maggio sono bloccati, ma l'affitto di 2700 euro al mese rimane. Se avessi potuto avrei riaperto ora, con uno spazio di 400 metri quadri è possibile contingentare l'afflusso di gente e sanificare senza problemi i vari attrezzi». Inoltre, per le palestre, riaprire a giugno non sarebbe la soluzione dei problemi, visto che, in estate, con i corsi invernali terminati, i ricavi non sarebbero quelli dei tempi migliori.

