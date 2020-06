Mentre lo Stato mette soldi per potenziare le infrastrutture dei territori che ospiteranno i grandi eventi sportivi, dall'altro, attraverso le sue varie articolazioni, tiene in ostaggio i progetti. È il caso delle quattro varianti finanziate nell'ambito dei Mondiali di sci 2021 (saranno probabilmente spostati al 2022 a seguito dell'emergenza Covid-19). Pieve di Cadore (Tai), Valle, San Vito e Cortina sono ancora al palo. I progetti, sottoposti alla Valutazione ambientale, sono stati approvati ma, come spiega il deputato Roger De Menech, manca il decreto che dà le prescrizioni. Senza questo pezzo di carta non si può procedere con gli appalti. Da tempo si sapeva che l'appuntamento del febbraio 2021 non sarebbe stato centrato.

«Sono ritardi gravissimi - afferma il deputato De Menech - e il decreto semplificazione al quale stiamo lavorando è la sola risposta. Tuttavia, paradossalmente, mi fa piacere parlare di ritardi, perché significa che almeno le opere ci sono. E questo è importante dopo decenni in cui ci si è limitati a discutere di infrastrutture. Detto questo serve un'accelerazione».

Il ritardo potrebbe comunque essere coperto dal possibile spostamento dei Mondiali al 2022, possibilità sulla quale sarà presa una decisione il primo luglio prossimo.

Fare grandi opere in Italia resta comunque un esercizio estremamente difficile, perché spesso si alzano i Comitati civici o ambientalisti pronti a dare battaglia. Le opere piacciono purché siano nel territorio di altri. (lm)

