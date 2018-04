AL MODERNO PORDENONE A cena San Daniele e risotto con gli asparagi, con annesso

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

AL MODERNOPORDENONE A cena San Daniele e risotto con gli asparagi, con annesso aneddoto localizzato in Crimea, in compagnia di Vladimir Putin. A pranzo, ieri, una sorpresa per tutto lo staff dell'hotel Moderno, dove alloggiava il leader di Forza Italia. Il pasto del 25 Aprile, infatti, non era contemplato nel cerimoniale della visita pordenonese di Berlusconi. Così il personale che aveva preparato la colazione leggera chiesta dal Cavaliere si è dovuto fermare per più ore rispetto al previsto. Per Berlusconi questo e altro, anche se si è...