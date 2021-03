AL MINISTERO

BORGO VALBELLUNA L'ex Ceramica Dolomite entra sotto l'ala dei parlamentari bellunesi che si sono assunti l'impegno di favorire la convocazione di un tavolo al ministero per cercare di chiarire il futuro dello stabilimento di Trichiana e dei 475 lavoratori. Al termine dell'incontro sull'Acc, i sindacati e le rsu hanno presentato ai parlamentari anche la situazione di incertezza che esiste alla Ideal Standard di Trichiana. Un'altra azienda del comune di Borgo Valbelluna che non ha ben chiaro quale sarà il suo futuro. La situazione di criticità della Ideal Standard nasce da una serie di voci alquanto insistenti che vogliono la chiusura dello stabilimento bellunese entro la fine dell'anno, con il conseguente spostamento della produzione in paesi a basso costo, quali Bulgaria, Cina ed Egitto. La multinazionale proprietaria dello stabilimento però nega che questa sia la loro intenzione, facendosi scudo dei tanti investimenti fatti in questi anni. A fronte di tali dichiarazioni però non presenta un piano industriale per i prossimi anni.

LO SPETTRO CHIUSURA

Le voci che circolano sono insistenti. Da qui la decisione delle organizzazioni sindacali di proclamare per venerdì 26 febbraio otto ore di sciopero. L'adesione è stata totale. A fronte di ciò la proprietà però non dà segnali. Continua ad affermare che non c'è nessuna intenzione di chiudere lo stabilimento ma continua anche a non dare certezze per il futuro. Ed è per questo che le iniziative vanno avanti. Venerdì scorso ad incrociare le braccia è stato il comparto logistica (che ha comportato il blocco delle spedizioni) mentre giovedì e venerdì prossimo toccherà ad altri due reparti. Come sottolineato dai sindacati, si tratta di un blocco mirato reparto per reparto riducendo però quello che è il sacrificio per i lavoratori. Sono in programmazione anche mobilitazioni più importanti, tra cui una manifestazione in piazza a Mel insieme ai lavoratori Acc.

IL CONFRONTO

Ieri sera, al termine dell'incontro sulla questione Acc, si è passati a parlare anche dell'ex Ceramica Dolomite. Come sottolinea il sindaco di Borgo Valbelluna Stefano Cesa, «se per l'Acc i parlamentari fanno parte del comitato socio istituzionale e quindi sono stati aggiornati solo sugli ultimi passaggi, per quanto riguarda la Ideal Standard è stata presentata loro tutta la questione e la preoccupazione per i possibili spostamenti di volumi. Questo a fronte del fatto che a breve potrebbero essere chiamati a fare la loro parte». Nel dettaglio dell'incontro entra Massimiliano Paglini, segretario generale Cisl Belluno Treviso. «Abbiamo spiegato ai parlamentari che ci sono questi segnali dall'interno che lasciano perplessi rispetto alle politiche industriali della proprietà. Quello che i parlamentari si sono impegnati a fare fin da subito è quello di favorire una convocazione al Mise perché si possa chiarire quali sono le reali intenzioni dell'azienda».

Quello che è importante dire è che «Al di là di quello che potrebbe fare o non fare l'azienda prosegue Paglini -, serve una risposta corale della politica, pronta a dar vita anche a Trichiana ad un modello Italcomp. Dobbiamo avere un piano B per raccogliere l'eredità di questo stabilimento che funziona, ha un prodotto buono, linee produttive di alta tecnologia e che negli ultimi anni ha visto importanti investimenti, fatti anche con i sacrifici dei lavoratori. Buttare tutto ciò sarebbe davvero una follia».

