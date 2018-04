Al mercato o in famiglia: è caccia al voto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Oggi parte il secondo tempo - visto che va di moda dire così - del progetto Officine Treviso: Giovanni Manildo sarà tra le bancarelle del mercato per chiedere, nuovamente, ai trevigiani che tipo di città vorrebbero plasmare. Verranno distribuiti dei questionari in cui chiunque, preferibilmente residenti, potrà esprimere un giudizio sull'esistente accompagnato da un desiderio su cosa cambiare. Manildo ha dato appuntamento a tutti dalla sua pagina Giovanni Manildo Sindaco: «Ci vediamo domani al mercato di Porta San Tomaso per raccogliere le...