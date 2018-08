Al Mattiussi e al Pertini ci sono spazi ma gli istituti preferiscono tenerseli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOPORDENONE Il presidente dell'Uti del Noncello, Giuseppe Gaiarin, lo ha detto più volte durante lo scorso anno scolastico. «Stiamo cercando gli spazi per risolvere le emergenze che riguardano alcuni istituti scolastici della provincia». Si riferiva soprattutto al Galvani di Cordenons, alla perenne ricerca di una sede in muratura per il suo biennio. Ma tutte le indagini finivano per partorire il proverbiale buco nell'acqua. Ad un certo punto, ad esempio, ci si era concentrati sul Mattiussi, storica e rinomata scuola Pordenonese. Poi si...