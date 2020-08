Il tampone in aeroporto riscuote successo (ne parliamo a pagina 4 del fascicolo nazione). La domenica dopo Ferragosto, nella zona degli arrivi del Marco Polo, registra un'affluenza quasi plebiscitaria al percorso previsto per i passeggeri provenienti dai paesi a maggior rischio pandemico: Grecia, Spagna, Croazia, Cipro e Malta. Il servizio, organizzato dall'Ulss 3 in collaborazione con Save non è obbligatorio, e prende le mosse dalla preliminare illustrazione a voce delle proprie caratteristiche. A quel punto le persone sono libere di scegliere: possono aderirvi proseguendo verso lo step successivo oppure recarsi in un secondo momento nelle diverse strutture del territorio. Alcuni viaggiatori hanno optato per quest'ultima strada, ovvero la gestione autonoma del test Covid, talvolta già prenotato prima della partenza, oppure con il semplice intento di evitare la coda. La maggior parte però ha accolto in modo molto positivo l'opportunità offerta, accettando, dopo la compilazione di un modulo, di mettersi in fila aspettando pazientemente il proprio turno. Lungo il percorso transennato, l'attesa si è svolta in modo ordinato, anche se non sempre è stato possibile rispettare perfettamente le distanze, piccola lacuna colmata di continuo e con efficacia dalla solerzia del personale. I passeggeri, tutti provvisti di mascherina, una volta superato il banco di accettazione venivano condotti in un'area protetta, a tutela della privacy, dove gli addetti provvedevano ad effettuare i tamponi nasale e faringeo. Il tutto si è svolto sotto l'attenta supervisione del direttore generale di Ulss 3, Giuseppe Dal Ben, che ha sottolineato come il servizio sia stato organizzato in tempi estremamente celeri.

Luca Bagnoli

