Alla vigilia dell'inizio dell'anno scolastico vi sono molte incertezze per le scuole. Non è però questo il caso dell'istituto commerciale statale Maria Lazzari di Dolo, come tiene a sottolineare la dirigente scolastica Barbara Paggetti: «Con vanto posso dire che siamo in grado di garantire la presenza in aula di tutti i nostri studenti». Nelle scorse settimane sono stati eseguiti da parte della Città Metropolitana i lavori di riconversione di alcune aule e così tutte saranno disponibili. Ma la vera novità è l'intervento sugli orari di lezione, che consentirà di fronteggiare l'emergenza sanitaria: «Allungheremo l'orario del sabato che sino allo scorso anno era considerata giornata a tempo ridotto. Sfruttando l'intero orario del sabato riusciamo anche a completare entro le 14.05 di ogni giorno le 32 ore previste dall'orario. Scaglioneremo gli studenti, un terzo entrerà alle 8.05 e due terzi entreranno alle 9.05. In pratica tutti i giorni gli studenti faranno 5 ore di lezione che diventeranno 6 due volte la settimana con l'ingresso anticipato». E in caso si presentasse un caso di positività al Covid come riuscirete a risolverlo? «E' stato nominato un referente che ha il compito d'intervenire per conto dell'istituto. Nel caso un ragazzo segnalasse dei sintomi tipici del Covid, il protocollo prevede che il docente della lezione in corso lo segnali al referente, questi accompagnerà il ragazzo in una stanza adibita alle emergenze Covid ed attenderà l'arrivo dei genitori. Nel frattempo sarà allertata l'Ulss 3 che effettuerà e adotterà tutti i controlli previsti e solo dopo che saranno ultimati sarà consentito agli studenti di riprendere le lezioni». «Quest'anno saranno circa 650 gli studenti che frequenteranno il nostro istituto conclude la dirigente circa 50 in più dell'anno scorso». (L.Per.)

