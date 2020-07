VISTO DAI SINDACI

ALLEGHE «Nel fine settimana stiamo registrando un'ottima affluenza, con pienoni simili a quelli riscontrati solitamente nella settimana di Ferragosto». A parlare è Danilo De Toni, primo cittadino di Alleghe e consigliere provinciale delegato al Turismo. Insomma, nonostante sul lago sia in corso uno dei più importanti interventi della fase post emergenziale, i turisti non stanno mancando. «Stiamo intervenendo - prosegue - potenziando le infrastrutture e creando nuovi parcheggi a valle, i quali permettono una maggiore scelta al turista e facilitano l'accesso a tutte le nostre bellezze. Gli unici a soffrire un calo sono stati i rifugi, ai quali mancano i pernottamenti dei turisti che solitamente giungevano da oltreoceano».

VOGLIA DI RIPARTIRE

Tanta voglia di ripartire dunque, investendo in diversi cantieri, molti dei quali vanno avanti ormai da oltre un anno: «Il 3 luglio abbiamo momentaneamente interrotto i lavori sul lago di Alleghe, rialzando il livello dell'acqua per permettere ai turisti di ammirarlo in tutta la sua bellezza e colore. Il cantiere si è spostato invece sul Cordevole, dove procedono le operazioni di rifacimento delle sponde e recupero del materiale». Il lago non è però l'unica zona in cui si sta intervenendo: «Con i finanziamenti del 2019 abbiamo sistemato una strada silvo-pastorale, creando un percorso ciclabile che presto sarà interamente percorribile. Abbiamo inoltre potenziato le aree di verde per le passeggiate, e stiamo ora definendo altri due appalti con i fondi del nuovo anno».

A ROCCA PIETORE

Nel comune simbolo della tempesta Vaia, Rocca Pietore, la situazione non è così diversa. «Vaia è stato un duro colpo per noi ha commentato il sindaco Andrea De Bernardin perché ci ha colpiti nel cuore del nostro turismo, andando ad intaccare pesantemente le bellezze simbolo di questi luoghi come Malga Ciapela e i Serrai di Sottoguda. Il Coronavirus inoltre ha ulteriormente rallentato i diversi cantieri che stavano finalmente ingranando, ma questo non ci ferma». Circa l'85% della costa orografica del lago di Alleghe si trova infatti nel territorio di Rocca Pietore, i lavori vanno avanti incessantemente: un processo lungo e delicato per cui sono stati stanziati 8 milioni di euro e che prevede tra le altre cose la rimozione dei detriti dal lago e il loro riposizionamento tra Caprile e Alleghe. Il cantiere dal più elevato valore simbolico per la zona, a livello turistico, rimane però quello dei Serrai di Sottoguda, splendida gola naturale distrutta dall'inondazione: «Per i Serrai il progetto è semplice ma allo stesso tempo pensato nel dettaglio ha proseguito il sindaco l'idea è quella di ricostruirli il più possibile identici a prima, mettendo però il tutto in sicurezza in ottica di un possibile evento futuro: per questo ridurremo probabilmente i ponticelli che passavano sopra il torrente, facendoli passare da 14 ad un numero inferiore. Per ora degli 8,5 milioni stanziati, 2 sono stati spesi per garantire un accesso comodo e mettere tutto in sicurezza, ora andremo avanti». Gli altri cantieri appaltati nel 2019 sono ormai a buon punto, ed entro il 30 settembre verranno definiti anche quelli destinati a partire in questo 2020. Non è facile rinascere dalle proprie rovine, ma con lavoro e attenzione Alleghe e Rocca Pietore dimostrano che rialzarsi è possibile: a quasi due anni da Vaia i segnali di ripresa sono evidenti e sono presagio, si spera, di un futuro ancora più roseo per due comuni che racchiudono moltissime gemme delle nostre Dolomiti.

Pietro Alpago Novello

© RIPRODUZIONE RISERVATA

