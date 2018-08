CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

(AL) I vigili urbani del Fvg avranno a breve un software comune per raccogliere i dati degli incidenti stradali in forma standardizzata e per scrivere i verbali conseguenti. Consentirà, inoltre, di gestire in maniera uniforme le sanzioni. Una «rivoluzione» che consentirà una gestione e lettura centralizzata di tutti i dati che si raccolgono sul territorio. L'operazione è stata condivisa con le Polizie locali. La novità è stata anticipata ieri dalla responsabile del Centro regionale di monitoraggio della sicurezza stradale, Iliana...