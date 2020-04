LA TESTIMONIANZA

GRUARO «La vita delle persone dipende anche dalla nostra capacità di valutarne le condizioni di salute. Spesso abbiamo pazienti anche di venti o trent'anni che richiedono cure intensive e che a volte non ce la fanno».

È la drammatica testimonianza di Giovanni Francesco Dall'Amico, 27 anni, medico italiano originario di Gruaro che, da quasi un anno, lavora come Foundation Trainee (specializzando) al Singleton Hospital di Swansea, in Galles. Si è laureato nel 2015 in Biologia e Chimica all'Università di Pittsburgh negli Stati Uniti e successivamente in Medicina e Chirurgia alla St.George's University di Londra, nel 2019. Dall'agosto scorso lavora al Singleton Hospital di Swansea. Prima della pandemia da Covid 19 ha lavorato in Endocrinologia e poi nella Stroke unit dove vengono ricoverati i pazienti colpiti da ictus.

«Da marzo, dopo che il nostro ospedale è stato completamente riorganizzato per la pandemia - spiega -, ho chiesto di lavorare nei raparti dedicati ad accogliere i pazienti con infezione da Covid-19. I turni di lavoro sono molto cambiati e ogni settimana facciamo circa 60-70 ore per garantire l'assistenza in quattro reparti dedicati e in Pronto soccorso».

È una scelta che rifarebbe? «Certamente - risponde -. Soprattutto per l'aiuto che posso dare alle molte persone che incontro ogni giorno, anche quando la speranza di guarire è poca. Faccio il medico da 8 mesi quindi l'esperienza non è quella di uno specialista, ma il Covid è un virus nuovo per tutti. Tante volte siamo noi che impariamo dai nostri pazienti e questo ci rende tutti molto umili. La difficoltà maggiore che incontriamo nel quotidiano? Purtroppo non avere risorse infinite. Come negli altri Paesi è necessario decidere a priori sulla base dei protocolli che abbiamo chi è candidato ad un ricovero in terapia intensiva in caso di aggravamento della malattia e chi, invece, deve essere seguito con programmi compassionevoli. Ogni giorno dobbiamo fare scelte difficili in base ad età, patologie, possibilità di estubazione dopo la ventilazione - prosegue Giovanni Francesco Dall'Amico -. É una parte molto difficile del nostro lavoro perché la vita delle persone dipende anche dalle nostre capacità di valutazione. Per fortuna nella maggioranza dei casi i pazienti non hanno bisogno di ventilazione meccanica e spesso guariscono in 7-14 giorni».

C'è un caso particolare che ha affrontato? «Sono molti gli aspetti di questa epidemia che rimanono dentro la testa. In queste settimane non sono ammesse le visite in ospedale, e questo è difficile per noi ma soprattutto per gli ammalati e le loro famiglie. Quello che trovo terribile è il vedere le persone morire da sole senza nessuno che ti stringa una mano, mentre il monitor di fianco al letto mostra lentamente che il cuore e i polmoni non ce la fanno più. Vorremmo poter fare qualcosa di più perché in fondo abbiamo fatto i medici per questo, di fronte a un'agonia senza speranza. Era lontano dalla mia immaginazione pensare che si potesse arrivare a questa situazione, ma l'ospedale sta lavorando intensamente per dare una migliore dignità ai pazienti nelle fasi terminali della loro vita».

Cosa ne pensa della situazione italiana e di come è stata gestita? «L'Italia è stato il primo Paese a riconoscere la pericolosità del virus e ad adottare misure di prevenzione consone. Molte delle misure messe in atto nel Regno Unito e negli altri dei Paesi europei sono molto simili a quelle che abbiamo visto funzionare in Italia e questo dovrebbe renderci orgogliosi. Grazie a queste normative il numero di nuovi casi sta lentamente scendendo e siamo fiduciosi che questo trend possa proseguire anche dopo questo periodo di isolamento sociale».

